Indonesia refuerza operativo de búsqueda de los tres españoles desaparecidos en naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 4 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia iniciaron este domingo la décima jornada del operativo que trata de localizar a tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre pasado, el plazo marcado por las autoridades para concluir la misión si no hay cambios.

Durante el despliegue, los rescatistas recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de otra española y han encontrado varios restos del barco, pero no han llegado a localizar el pecio, en cuyo interior se cree que se podrían encontrar los desaparecidos.

«Conforme a la información inicial, las víctimas aún se encontraban en el barco (en el momento de accidente). Existe esa posibilidad», dijo el viernes Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Más de 150 efectivos repartidos en casi una veintena de naves rastrearon el sábado un perímetro de 60 millas náuticas de superficie y fondo marino, este último a través de varios equipos de sonar, en el intento por hallar los restos de la embarcación.

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre de 2025 (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Los familiares de los desaparecidos acudieron en la mañana del sábado al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para desear suerte a los rescatistas.

Mediada la jornada está previsto que todos los familiares desplazados hasta la zona, incluida Silvia García -expareja de Martín y madre de uno de los desaparecidos, quien llegó hoy al país-, viajen al área de búsqueda.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente. EFE

