Indonesia solicita a OMC medidas compensatorias de la UE en conflicto por aceite de palma

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Ginebra, 19 mar (EFE).- Indonesia solicitó este jueves al órgano de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que le autorice a dictar aranceles compensatorios y otras medidas contra la UE por valor de entre 2.800 y 5.600 millones de dólares anuales, en el conflicto comercial entre ambas partes por las medidas europeas sobre el aceite de palma y biocombustibles derivados.

En la reunión mensual de este órgano, La delegación del país asiático recordó que el plazo prudencial para que la UE cumpliera con una resolución anterior expiraba el 24 de febrero, por lo que solicitó a la OMC que permita medidas en forma de suspensión de concesiones en bienes, servicios o derechos de propiedad intelectual.

La OMC decidió que un árbitro de la organización determine el importe de estas medidas compensatorias.

La disputa ante la OMC fue iniciada por Indonesia en 2019, con el argumento de que determinadas medidas impuestas por la UE y sus Estados miembros relativas al aceite de palma y a los biocombustibles derivados incumplían varias normativas comerciales internacionales.

En febrero de 2025, un panel de la OMC consideró que las medidas europeas violaban algunos artículos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), ya que aunque podían justificarse por necesidades sanitarias y ambientales, se aplicaban de manera discriminatoria. EFE

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