Indonesia urge a Meta y Google a restringir el acceso de menores de 16 años a sus redes

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Bangkok, 31 mar (EFE).- Indonesia urgió este martes a Meta y Google a empezar a aplicar los cambios necesarios en sus regulaciones de cara a que las plataformas que gestionan cumplan con la norma por la que el país del Sudeste Asiático prohíbe desde el sábado el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia, Meutya Hafid, aseguró en un video difundido por la agencia de noticias indonesia Antara que estas dos empresas, al mando de las plataformas Twitch, Facebook, Instagram y YouTube, no han cumplido con las disposiciones del nuevo reglamento.

Indonesia se convirtió el sábado en el primer país del Sudeste Asiático en restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, en medio de una tendencia que sigue la estela de Australia y a la que también han anunciado intenciones de sumarse otros países, incluido España.

Las autoridades indonesias no han dado detalles por el momento sobre las tecnologías de verificación que se utilizarán en el contexto de la restricción, por lo que cada compañía aplica su propio modelo para «detectar y desactivar» las cuentas del grupo de edad vetado.

Hafid aseguró hoy que Meta y Google aún no han limitado el acceso a las redes que gestionan a pesar de la entrada en vigor de la prohibición, tras haber señalado el viernes, en vísperas de que se hiciera efectiva, de que sus plataformas aún no habían informado sobre los pasos que darían al respecto.

La ministra apuntó que el Gobierno también ha enviado cartas de advertencia a TikTok y Roblox, al considerar que «aún no cumplen plenamente» con la regulación y añadió que el Ejecutivo «no se sorprende» de que ciertas empresas intenten eludir sus obligaciones.

La restricción del país asiático afecta a ocho plataformas -YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox- y a unos 70 millones de niños.

Así, Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, se adelanta a países de Europa como Francia y Reino Unido, que han dado pasos para reforzar los controles de edad, o España, que planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías. EFE

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