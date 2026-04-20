Industria alemana teme nueva caída de producción a falta de reformas y por guerra de Irán

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Hannover (Alemania), 20 abr (EFE).- La Confederación de la Industria Alemana (BDI) rebajó este lunes sus previsiones para 2026 ante un débil comienzo de año, reflejo de los problemas estructurales, al que se suma la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y expresó su temor a una nueva caída de la producción en el sector manufacturero.

«Desde 2022 la producción industrial en Alemania ha descendido cada año. Para 2026 ya no esperamos una recuperación, sino un estancamiento. La presión sobre la industria persiste y va en aumento. Alemania debe actuar ahora», declaró el presidente de la BDI, Peter Leibinger, en el marco de la Feria Industrial de Hannover.

La crisis en Irán genera incertidumbre adicional y supone una carga para las empresas, debido al aumento de los precios de la energía, a nuevas subidas de precios como efecto secundario generalizado y a nuevos riesgos para las cadenas de suministro y la logística, señala el BDI en un comunicado.

La organización estima que si las perturbaciones en el tráfico marítimo se prolongan, se avecina un descenso de la producción por quinto año consecutivo.

Estos riesgos se dan en un contexto de una coyuntura industrial ya de por sí débil, en el que la producción sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores y la utilización de las capacidades apenas alcanza el 78 %, advierte el BDI, de manera que mientras otras economías crecen, Alemania se queda atrás y no avanza.

Leibinger afirmó que los acontecimiento geopolíticos no son la causa, sino que sólo agravan la situación, al aludir a los graves problemas estructurales que convierten a Alemania en una ubicación que por sus costes ya no es competitiva.

«La causa está en nosotros», subrayó, al instar al Gobierno a acordar antes del verano un paquete de reformas que funcione como concepto y contribuya a aumentar la competitividad, ya que lo anunciado hasta ahora «no aborda el problema» y constituye, en esencia, «una reacción a la guerra contra Irán».

En este sentido, advirtió de que el Estado no puede proteger a los ciudadanos y a las empresas contra todas las crisis externas y subrayó que «el único seguro es una política orientada al crecimiento que permita inversiones», que incluya, sobre todo desgravaciones fiscales, incentivos fiables a la inversión y una reducción notable de la burocracia. EFE

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