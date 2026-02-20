Industria de restaurantes en México prevé alza anual de hasta 4 % por el Mundial

3 minutos

Por Jacob Sánchez

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- La industria de restaurantes en México anticipa en 2026 un panorama de crecimiento moderado con el Mundial de Fútbol como detonador de consumo y exposición, aunque con un el principal reto de conseguir y retener personal en un mercado laboral que ya opera con vacantes estructurales, según expusieron a EFE líderes del sector.

En la antesala del torneo —que tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— las expectativas de crecimiento para la industria difieren por fuente.

En entrevista, Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo prever en los dos meses del Mundial un incremento de 1,8 % a 2 %.

En tanto, estimó que, al cierre de 2026, la industria presente un avance anual cercano a 4 % a nivel nacional, apoyado también en días de alto consumo, como el Día de San Valentín, el Día de las Madres, Navidad y Año Nuevo, entre otros.

“Con todas estas iniciativas, el Mundial, los días festivos, sí estamos muy optimistas en que vamos a tener un gran desempeño dentro de la industria restaurantera”, afirmó.

En contraste, Hugo Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, proyectó que el sector podría crecer “no más allá del 1 %”, debido a la presión sobre el gasto de la clase media y a que el aumento del salario mínimo no se ha replicado en salarios medios, lo que reduce el dinero disponible para comer fuera.

En el plano de demanda, el sector espera un impulso por el Mundial, aunque con beneficios acotados y concentrados, toda vez que México albergará solo 13 partidos y plantearon un escenario “conservador” de 2,5 a 3 millones de visitantes, frente a una estimación oficial de 5 millones de la Secretaría de Turismo federal, que consideraron “optimista”.

Por su parte, la representante de Canirac citó un estudio de la firma Deloitte que estima una derrama adicional en gastronomía de 562 millones de dólares, equivalente a 1,8 % de la venta anual total de la industria, con mayor impacto en las tres ciudades sede.

Asimismo, explicó que el 30 % del gasto que genera un turista cuando está de visita en el país se destina a la oferta gastronómica, por lo que esperó que el Mundial también sea solo el pretexto para visitar otros destinos o volver después.

El principal reto: el talento

En otro tema, Vela advirtió que la demanda de empleos temporales alrededor del evento puede convertirse en una “aspiradora” de trabajadores para restaurantes, justo cuando la industria necesita operar con “el 100 % de las plantillas cubiertas” para atender el incremento de comensales y mantener estándares de servicio.

Según datos de la Asociación Mexicana de Restaurantes, la industria emplea a más de 2,5 millones de personas de forma directa, pero “prácticamente todos los restaurantes” cubren solo 80 % de su plantilla, mientras el sector enfrenta un déficit de 500.000 puestos.

En las mipymes del ramo, la rotación anual supera 100 % y puede llegar a 180 %, mientras que “en el mejor de los casos” ronda el 50 %.

El mismo diagnóstico identifica un cambio generacional en las preferencias laborales: jóvenes de la generación Z y millennials “no” quieren horarios largos ni trabajar fines de semana, lo que obliga a los restaurantes a buscar esquemas más flexibles para atraer talento.

El sector también apuesta por capacitación, con cursos de hospitalidad, protocolos internacionales y refuerzo de inglés para encarara el Mundial y la demanda que éste generará. EFE

jsm/csr/nvm