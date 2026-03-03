Industriales argentinos advierten al Gobierno sobre la «crítica» situación de las empresas

3 minutos

Buenos Aires, 3 mar (EFE).- La Unión Industria Argentina (UIA), la mayor organización patronal del país suramericano, advirtió este martes al Gobierno de que es «crítica» la situación que atraviesan muchas empresas del sector manufacturero y pidió «respeto» hacia los empresarios, luego de las duras expresiones lanzadas por el presidente argentino, Javier Milei.

En un comunicado, la UIA expresó su «preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias» del país y sostuvo que «la transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato».

«Muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo», asevera el comunicado.

La actividad industrial de Argentina encadenó hasta diciembre pasado seis meses de contracción y en las últimas semanas se han multiplicado los casos de empresas que despiden trabajadores y cierran sus puertas, ahogadas por la falta de demanda y la imposibilidad de competir con productos importados a bajos precios.

El Gobierno del ultraliberal Milei, que aplica una política de severo ajuste desde finales de 2023 y ha abierto las importaciones, cuestiona a la industria por su falta de competitividad y de eficiencia y sostiene que las críticas expresadas por algunos empresarios industriales esconden su disgusto por haber perdido el amparo de políticas estatales que en gobiernos anteriores beneficiaban a sus empresas.

«Ese modelo que pretenden mostrar como industrialista lo único que ha sido, en realidad, es un modelo prebendario y, de alguna manera, corrupto», afirmó este martes el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

La UIA recordó que la industria argentina es responsable del 19 % del PBI, aporta el 27 % de la recaudación tributaria y genera de manera directa el 19 % del empleo formal (1,2 millones de trabajadores).

La entidad dijo reconocer los «avances» macroeconómicos logrados por el Ejecutivo de Milei, pero reclamó «avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas».

La UIA también expresó que, «en esta etapa de transformación», «el respeto es condición básica del desarrollo».

«Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita», sostuvo.

El domingo último, al inaugurar el año parlamentario, Milei afirmó que hay empresarios «corruptos» y que «extorsionan», amenazando con despidos para conseguir beneficios o protección estatal.

En las últimas semanas el Gobierno cuestionó duramente a importantes empresarios que expresaron sus críticas, entre ellos el italiano Paolo Rocca, director ejecutivo del poderoso conglomerado siderúrgico Techint, y Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar -la principal productora de aluminio de Argentina- y del fabricante de neumáticos Fate. EFE

nk/jrh