Inflación en Honduras alcanza 4,55 % a septiembre por subsidios en energía y combustibles

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tegucigalpa, 1 oct (EFE).- La inflación interanual en Honduras durante el tercer trimestre de 2025 se situó en 4,55 %, levemente por arriba del 4,49 % registrado en el mismo período de 2024, informó este miércoles el Banco Central hondureño (BCH).

El informe del BCH señala que la inflación interanual se mantiene dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria (4,0 % ± 1 punto porcentual).

El organismo precisó que, de no haberse aplicado las medidas de subsidio estatal, la inflación habría alcanzado el 5,17 %, por lo que dichas políticas de alivio contribuyeron a moderarla en 0,62 puntos porcentuales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 0,41 % en septiembre, un aumento de 0,21 puntos porcentuales en comparación con agosto (0,20 %).

Este comportamiento fue impulsado principalmente por el sector transporte, que aportó 1,28 % debido al encarecimiento de los boletos aéreos internacionales y las gasolinas

El rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles también tuvo un aporte significativo (0,94 %), por el aumento en los precios del alquiler y ciertos servicios de mantenimiento.

El Banco Central destacó que la inflación acumulada a septiembre llegó al 4 %, cifra superior al 3,34 % del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la inflación subyacente registró una tasa interanual de 5,23 %, ubicándose temporalmente por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria.

Este incremento respondió, en parte, al alza de precios de alimentos industrializados, alquileres de vivienda, servicios médicos, transporte y mantenimiento del hogar, así como de bienes duraderos: vehículos, muebles y artículos de cuidado personal.

Honduras cerró 2024 con una inflación general de 3,88 %, lo que representa una reducción de 1,31 puntos porcentuales respecto al 5,19 % registrado en diciembre de 2023, constituyendo la tasa más baja de cierre en los últimos ocho años.

Según las proyecciones del Banco Central contenidas en su Programa Monetario 2024-2025, se espera que la inflación se mantenga dentro del rango del 4 % al 5 % a lo largo del presente año. EFE

ac/gf/eav

