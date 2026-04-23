Informe advierte de que el terrorismo yihadista presenta riesgos significativos en Irlanda

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Dublín, 23 abr (EFE).- La amenaza del terrorismo yihadista «es un motivo de gran preocupación» en Irlanda, ante el riesgo de que individuos o grupos perpetren ataques en la isla o planifiquen actos de violencia en el extranjero, según advirtió este jueves el informe de un organismo supervisor.

El primer análisis del llamado ‘Examinador Independiente de la Legislación de Seguridad’ recordó hoy que el sistema policial y judicial de Irlanda fue sido diseñado para hacer frente, en gran medida, a la amenaza del ya inactivo Ejercito Republicano Irlandés (IRA), lo que ahora ha cambiado.

Aunque la actividad de grupos disidentes del IRA, opuestos al proceso de paz, sigue siendo «una preocupación real», el documento redactado por el exjuez George Berminghan señaló que el conjunto de riesgos que afronta ahora el país es «mucho más amplio».

El supervisor citó casos recientes para alertar sobre el «riesgo significativo» de ataques terroristas islamistas en Irlanda, que extendió a individuos o grupos radicados en la isla que diseñan acciones violentas contra «jurisdicciones vecinas».

Un simpatizante del Estado Islámico (EI) incendió el pasado julio un pub de Dublín y días después apuñaló a un agente de policía en el centro de la capital e intentó agredir a otro, en acciones similares a otras ocurridas en Europa.

Y en 2024, agregó Berminghan, otro seguidor del EI, de solo 16 años, atacó en un cuartel del ejército en Galway (oeste) al capellán Paul Murphy, quien resultó herido por varias puñaladas.

El informe también puso el foco en la amenaza del terrorismo de grupos de extrema derecha e izquierda y de las actividades de «actores estatales hostiles».

«La posibilidad de acciones emprendidas por los llamados ‘lobos solitarios’, ya estén motivadas por una ideología terrorista o no, también debe de ser considerada. En conjunto, el panorama que se presenta es complejo y preocupante», sostuvo el exjuez.

A este respecto, advirtió de que las leyes existentes que regulan la interceptación de comunicaciones están desfasadas, pues es anterior a la llegada de plataformas de mensajería modernas como WhatsApp, Telegram y Snapchat.

En consecuencia, recomendó introducir un nuevo marco legislativo que permita la interceptación legal de las comunicaciones digitales contemporáneas, incluido el acceso a mensajes cifrados.

Aunque reconoció que el cifrado es clave para garantizar la seguridad de las comunicaciones y de las transacciones financieras, afirmó que también tiene una «atracción igualmente fuerte para los delincuentes y terroristas». EFE

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