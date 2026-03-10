Informe de ONG critica gestión de Sheinbaum en 2025 y alerta de «retroceso»

3 minutos

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- Un informe de la organización Signos Vitales difundido este martes criticó la gestión del primer año de Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien inició su Administración en octubre de 2024, y calificó distintos aspectos sociales como «retroceso».

Las desapariciones en México aumentaron un 18 % durante el primer semestre de 2025, con 7.399 nuevos casos registrados, según el reporte ‘Entre continuidad y desgaste: el rumbo del país en el primer año de gobierno’.

Además, según la ONG la extorsión alcanzó su nivel histórico más alto, con un incremento del 6,9 %.

Asimismo, advierte de una «penetración del crimen organizado en circuitos del Estado», que califica como «narcogobierno», así como la existencia de «esquemas criminal-económicos y tolerancia o complicidad institucional», lo que -según la ONG- se refleja en casos recientes como el entramado de contrabando de combustible, en el que estarían implicados altos mandos de la Marina.

En términos generales, el informe sostiene que el país enfrenta una «consolidación estructural de un modelo caracterizado por la concentración de poder, el debilitamiento de contrapesos y la expansión del gasto sin rediseño institucional».

En materia de gobernanza, alerta de un mayor control del oficialismo sobre las instituciones, al indicar que entre octubre de 2024 y junio de 2025 la coalición gobernante aprobó el 95,2 % de las 42 iniciativas presentadas por el Ejecutivo, mientras que solo fue aprobado un 2 % de más de 2.000 propuestas de legisladores.

También, advierte sobre el debilitamiento de organismos autónomos y la reducción de la transparencia, al señalar que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), las quejas por acceso a la información cayeron de 39.081 en 2024 a 15.828 en 2025.

Señala además la creciente participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y proyectos estratégicos, destacando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 450 quejas contra la Defensa Nacional y 387 contra la Guardia Nacional, pero solo emitió una recomendación general.

En materia social, la ONG apunta que los avances en cohesión social y reducción de la desigualdad «no puede construirse únicamente a partir de transferencias monetarias ni de políticas fragmentadas», en un país donde el 55 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, mientras 33 millones de personas no obtienen ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y 61 % carece de seguridad social.

El estudio indica que, pese al aumento del gasto social -que superará un billón de pesos (unos 59.000 millones de dólares) en 2026-, la cobertura para los sectores más vulnerables ha retrocedido, mientras 44,5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, según la ONG.

En el ámbito económico, el reporte avisa que el bajo crecimiento se ha vuelto una condición estructural: entre enero y septiembre de 2025 la economía creció apenas 0,12 %, lo que implicó una caída de 0,34 % en el PIB per cápita, mientras la inversión total retrocedió 7,2 %.

En paralelo, señala que la creación de empleo formal se desaceleró, con 36.300 nuevos puestos registrados entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, mientras el número de empleadores cayó 4,5 %.

México acumula más de 133.000 reportes de desapariciones, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de los cincuenta. EFE

mjc/csr/gpv