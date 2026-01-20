Informe del Foro Económico Mundial denuncia una insuficiente inversión en salud femenina

Davos (Suiza), 20 ene (EFE).- La inversión privada en salud femenina representa solo un 6 % del total pese a que las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población global, una tendencia que debe corregirse y además desaprovecha el enorme potencial económico de ese sector, señala un estudio del Foro Económico Mundial (WEF).

El informe, presentado durante el gran encuentro anual de líderes que WEF organiza en Davos (Suiza), también lamenta que un 90 % de esa inversión se concentra en solo tres sectores -el oncológico y la salud reproductiva y maternal-, lo que supone una insuficiente atención a otos campos en los que se ven más afectadas.

«La salud masculina ha sido durante mucho tiempo la referencia por defecto para la investigación y el desarrollo de productos, con estándares clínicos, diseños de ensayos y líneas de innovación a menudo calibrados según la fisiología y las necesidades masculinas”, señaló al publicarse el estudio el director del centro de salud y asistencia sanitaria del WEF, Shyam Bishen.

Ese enfoque «deja sistemáticamente al margen problemas que afectan a las mujeres de manera única, diferente o más frecuente, dejando áreas críticas con poca financiación, escasamente investigadas y desatendidas», agregó.

Entre esas áreas algo olvidadas en lo que al enfoque femenino se refiere, WEF cita las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, la menopausia o el Alzhéimer, así como la endometriosis o los problemas menstruales.

El estudio subraya que aunque la esperanza de vida de las mujeres es por lo general mayor que la de los hombres, ellas viven aproximadamente un 25 % más de tiempo que ellos con mala salud o afectadas por discapacidades.

Solo en Estados Unidos, una mayor inversión en condiciones que afectan especialmente a las mujeres esconde un potencial económico de más de 100.000 millones de dólares, defiende WEF. EFE

