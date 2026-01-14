Informe WEF: la polarización social, principal preocupación para los ejecutivos españoles

1 minuto

Ginebra, 14 ene (EFE).- La polarización social es la principal preocupación para los ejecutivos españoles de cara a 2026 y 2027, según revela el informe de riesgos globales presentado este miércoles por el Foro Económico Mundial (WEF) a pocos días de inaugurar su gran cita de líderes mundiales en Davos (Suiza).

El informe incluye una encuesta a 11.000 ejecutivos de empresas en la que se pregunta cuáles son los cinco principales riesgos en los próximos dos años y los españoles sondeados colocaron esa polarización en primer lugar, situando a continuación la escasez de talento y mano de obra.

En tercera posición, mencionaron los insuficientes servicios públicos y protecciones sociales, incluyendo la educación, la infraestructura y las pensiones.

En cuarto y quinto lugar colocaron a la deuda, tanto pública como privada, y al desempleo y a la falta de oportunidades económicas.

A diferencia de otros países, entre los cinco mayores riesgos no identificaron ninguno relacionado con el medio ambiente, la geopolítica o la tecnología. EFE

ah/abc/rf