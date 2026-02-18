Ingreso medio en Uruguay fue de unos 830 dólares durante el último trimestre de 2025

Montevideo, 18 feb (EFE).- El ingreso medio per cápita en Uruguay fue de 33.108 pesos (unos 830 dólares mensuales) durante el cuarto y último trimestre del año 2025, mientras que el ingreso medio de los hogares fue de 93.495 pesos (unos 2.340 dólares).

Así lo detalló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística en un boletín técnico en el que señaló que el ingreso medio de los hogares fue más alto en Montevideo (unos 2.760 dólares) que en el resto del país (unos 2.060 dólares).

También, detalló que en todo el país aumentó unos 180 dólares respecto al cuatro trimestre de 2024, aunque bajó unos 25 dólares respecto al tercer trimestre de 2025.

Por otra parte, el ingreso medio per cápita en Montevideo (unos 1.015 dólares) también fue más alto que el del resto del país (unos 710 dólares).

Allí también hubo un aumento respecto al cuarto y último trimestre del año 2024 que fue de unos 60 dólares, mientras que bajó unos 10 dólares respecto al tercer trimestre del año analizado.

Según detalla el informe técnico, los ingresos personales que se relevan se clasifican en ingresos por trabajo, ingresos por transferencias y otros ingresos personales. EFE

