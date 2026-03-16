Inicia el toque de queda en 4 provincias de Ecuador por «guerra» contra crimen organizado

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Quito, 15 mar (EFE).- El toque de queda nocturno decretado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en cuatro provincias del país comenzó este domingo con el despliegue de más de 75.000 militares y policías para intensificar la «guerra» declarada por el mandatario ecuatoriano a las bandas criminales.

La medida estará vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y 5:00 (10:00 GMT) hasta el 30 de marzo, en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro (fronteriza con Perú), cuatro territorios de un total de veinticuatro provincias que componen Ecuador situados en la zona costera, donde se concentran las actividades criminales.

Durante el toque de queda, que incluye a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, solo podrán circular policías, militares y personal sanitario de emergencia, bajo apercibimiento del Gobierno de arrestar a cualquier otra persona que circule en esas horas, incluidos periodistas, que están impedidos de seguir las actividades de las fuerzas estatales. EFE

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