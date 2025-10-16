Inmigración detiene a un policía novato de Illinois, acusado de ser indocumentado

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció este jueves la detención de un oficial novato del Departamento de Policía de Hanover Park, un suburbio al noroeste de Chicago, al que acusan de ser indocumentado.

Radule Bojovic, nacido en Montenegro, fue detenido este miércoles durante una acción migratoria selectiva como parte de la Operación Midway Blitz, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Bojovic ingresó a EE.UU. con una visa de turista B-2 en 2015 y se quedó sin autorización en el país.

El inmigrante se encontraba cumpliendo con sus 15 semanas de entrenamiento en el campo, según una publicación de Facebook de la policía de Hanover Park.

No está claro cómo el policía logró pasar las revisiones de seguridad requeridas por el departamento para ser contratado y entrenado.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, utilizó el arresto de Bojovic para atacar al gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, que se ha negado al despliegue de la Guardia Nacional de su estado en Chicago bajo el argumento de que la ciudad necesita reforzar su seguridad.

Noem también cargó contra las leyes santuario del estado que protegen a los inmigrantes indocumentados.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, acusó en un comunicado al Departamento de Policía de Hannover Park por darle una placa a «inmigrantes ilegales delincuentes», con lo que continúa con la retórica del presidente Donald Trump de criminalizar a todos los indocumentados.

McLaughlin calificó como un «delito grave» que un indocumentado posea un arma de fuego. «Un agente de la ley que está infringiendo la ley activamente», agregó.

En septiembre pasado, agentes del ICE arrestaron a Ian Andre Roberts, superintendente del distrito escolar de Des Moines, el más grande de Iowa, acusándolo de residir ilegalmente en el país desde principios de la década del 2000.

Posteriormente, el superintendente, oriundo de Guyana, fue acusado de otros delitos relacionados con armas de fuego. EFE

amv/ims/pddp

(foto)