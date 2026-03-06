Insultos, «intimidación física» y «rehenes»: se dispara la tensión entre Zelenski y Orbán

Marcel Gascón

Kiev, 6 mar (EFE).- En paralelo a la guerra con Rusia, Ucrania mantiene con Hungría un conflicto diplomático permanente que está semana se ha agudizado con una amenaza sin precedentes del presidente Volodímir Zelenski al primer ministro Víktor Orbán, y con la retención por parte de Budapest de un convoy de trabajadores de un banco público ucraniano.

«Hoy en Budapest, las autoridades húngaras han tomado como rehenes a siete ciudadanos ucranianos», escribió poco después de la medianoche del viernes en su cuenta de X el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, que denunció no haber podido establecer contacto con los ucranianos retenidos y no haber sido informado de su situación.

Las personas retenidas son trabajadores del banco público ucraniano Oschadbank, que pasaban por territorio húngaro con dos vehículos en los que transportaban 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, además de 9 lingotes de oro.

Según el propio banco, venían de Austria y se dirigían a Ucrania. El traslado del dinero y el oro se estaba haciendo según la legalidad en virtud de un acuerdo con el banco austriaco Raiffeisen.

Sibiga ha anunciado que pedirá que intervenga a la UE, que en la crisis abierta por el cese de los suministros de petróleo ruso a Hungría que pasan por Ucrania ha matizado su posición habitual de apoyo a Kiev frente a Budapest, y está secundando las exigencias de Orbán a Zelenski.

Amenazas con el Ejército

Horas antes de que Sibiga denunciara lo que calificó de acto de «terrorismo de Estado y extorsión», el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzaba durante una reunión a puertas abiertas con su Gobierno una amenaza sin precedentes dentro de la larga lista de insultos y ataques cruzados que viene intercambiando con Orbán.

«Esperamos que esa persona en la UE no bloquee los 90.000 millones, o la primera partida de los 90.000 millones, y que los militares ucranianos sigan teniendo armamento. Si no es así, le daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él (las fuerzas armadas) en su idioma», dijo el presidente ucraniano.

Las palabras de Zelenski provocaron la respuesta inmediata del Gobierno húngaro y de sus socios europeos del grupo Patriotas por Europa, que denunciaron las «sugerencias de intimidación física» del líder de Kiev y las calificaron de «difícilmente compatibles con la aspiración de Ucrania de entrar en la UE».

La crisis del oleoducto Druzhba

Orbán está vetando la emisión de deuda necesaria para financiar el préstamo de 90.000 millones de euros acordado por los Veintisiete en diciembre, y que busca forzar a Kiev a restablecer el funcionamiento de una infraestructura del oleoducto Druzhba -por el que Hungría recibe petróleo de Rusia- situada en su territorio, que dejó de funcionar desde que fuera alcanzada por un ataque ruso el 27 de enero.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió públicamente a Zelenski el 24 de febrero que haga lo antes posible las reparaciones necesarias para reanudar el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría.

El presidente ucraniano se resiste a volver a poner en marcha la sección en cuestión del oleoducto, alegando que es Rusia la que debe responder por el daño causado.

Orbán, por su parte, asegura que la infraestructura no está dañada y puede ser reactivada inmediatamente si Zelenski da la orden. El primer ministro húngaro ha pedido que se permita a especialistas húngaros inspeccionar la infraestructura dañada, algo a lo que se niega Zelenski, que, según el Financial Times, tampoco ha permitido comprobar el estado actual del objeto de discordia a la embajadora de la UE en Kiev.

Dardos diarios y liberación de prisioneros

En medio de este bloqueo, Zelenski aparece todos los días como personaje negativo principal en los discursos electorales de Orbán.

Más allá de la animada guerra retórica, que el 14 de febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich llevó a Zelenski a reprocharle a Orbán que esté incrementando más “su barriga” que las capacidades de su Ejército, de la batalla propagandística entre las dos capitales han acabado beneficiándose dos ciudadanos ucranianos con pasaporte húngaro que habían sido capturados por el Ejército ruso mientras combatían con las fuerzas de Kiev.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, viajó esta semana a Rusia para llevarse en su avión a estos dos prisioneros de guerra, liberados en una iniciativa unilateral húngara, que ha sido percibida en Kiev como una maniobra hostil facilitada por el Kremlin para beneficio electoral de Orbán, que enfrenta elecciones generales el 12 de abril. EFE

