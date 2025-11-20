Intensas lluvias en Vietnam dejan 16 muertos y viviendas sumergidas

afp_tickers

2 minutos

Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionales en Vietnam han dejado al menos 16 muertos, informaron este jueves las autoridades, que siguen las labores de rescate de personas atrapadas en los tejados de sus casas inundadas.

Desde finales de octubre, lluvias incesantes han azotado el sur y centro del país asiático. Populares destinos turísticos costeros se han visto afectados.

En Nha Trang, conocida por sus playas de aguas cristalinas, barrios enteros quedaron sumergidos y cientos de vehículos permanecían bajo el agua, según imágenes difundidas por AFP.

En las provincias de Gia Lai y Dak Lak, en el centro del país, equipos de rescate en botes trabajan sin descanso para evacuar a residentes atrapados, según medios estatales.

El Ministerio de Medio Ambiente anunció que al menos 16 personas han muerto desde el fin de semana y que continúa la búsqueda de otras cinco desaparecidas.

Más de 43.000 casas quedaron sumergidas y varias carreteras principales permanecen bloqueadas debido a los deslizamientos de tierra.

También se reportaron aludes mortales en pasos montañosos cercanos a Da Lat, otro centro turístico, donde algunas zonas registraron hasta 600 milímetros de lluvia desde el fin de semana.

Vu Huu Son, dueño de un hotel, afirmó que solo una carretera seguía abierta hacia Da Lat. «No creo que tengamos turistas ahora. Todos se fueron antes del fin de semana y cancelaron sus reservas», dijo.

Un bus de pasajeros quedó sepultado la noche del domingo por la caída de tierra y rocas en el pintoresco paso de montaña Khanh Le Pass, en la provincia de Khanh Hoa, donde murieron al menos cinco personas y 18 resultaron heridas, según la autoridad de manejo de desastres y diques.

Otra persona falleció ese día en otro paso montañoso de la misma región luego de que un deslave alcanzara un albergue de trabajadores.

Las autoridades explicaron que las lluvias extremas se sumaron a niveles de agua ya elevados. Entre enero y octubre, los desastres naturales han dejado 279 muertos o desaparecidos y daños por más de 2.000 millones de dólares, según la oficina nacional de estadística.

Vietnam, propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, enfrenta cada vez más fenómenos extremos, agravados por el cambio climático de origen humano, advierten los científicos.

