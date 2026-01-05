Intento de atraco a un camión provoca un accidente con seis muertos en Brasil

São Paulo, 5 ene (EFE).- Un intento de atraco a un camión con una carga de quesos provocó este lunes un accidente de tránsito con al menos seis muertos y varios heridos en una autopista en el estado brasileño de Paraná (sur), informaron fuentes oficiales.

El siniestro tuvo lugar la pasada madrugada en la BR-116, una importante autovía que cruza el país de norte a sur, a la altura de Campina Grande do Sul, en la región metropolitana de Curitiba.

Según indicaron a EFE fuentes de la Policía Civil de Paraná, el origen del accidente fue el «robo de un camión» que chocó con una furgoneta que trasladaba a una veintena de feligreses procedentes de un culto evangélico celebrado en la ciudad de São Paulo.

La investigación preliminar apunta a que los atracadores interceptaron el camión con disparos, redujeron al conductor y se hicieron con el control del vehículo cargado de quesos.

En ese momento, intentaron dar la vuelta en la autopista, pero el sistema GPS del camión bloqueó la dirección en un tramo de subida, tras identificar un cambio de ruta no previsto, de acuerdo con medios locales.

Los asaltantes entonces soltaron el freno de mano y el camión bajó marcha atrás fuera de control por la carretera y volcó sobre la furgoneta que trasladaba a los feligreses.

«Los equipos de agentes están realizando diligencias en el lugar para esclarecer la dinámica de lo ocurrido», dijo en una nota la Policía Civil de Paraná, que está en busca de los atracadores.

El accidente causó también el cierre de la vía para ambos sentidos durante varios minutos y tránsito lento sentido Curitiba durante toda la mañana. EFE

