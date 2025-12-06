Interpol elimina la alerta roja contra dos defensores salvadoreños en España, según ONG

San Salvador, 6 dic (EFE).- La alerta de Interpol para localizar y detener a los defensores de derechos humanos salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes solicitaron asilo en España, quedó sin efecto, informó este sábado en un comunicado la organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc).

La ONG explicó que «a finales de noviembre se notificó por parte de la oficina central de Interpol que, luego de la gestión realizada por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española, se ha logrado la eliminación de la alerta roja de Interpol sobre la orden de captura internacional emitida a petición del Gobierno salvadoreño contra los defensores Ivania Cruz y Rudy Joya».

«Esto es una victoria nacional e internacional frente a la mentira y la manipulación de un Gobierno, que con fines políticos persigue a críticos y defensores de derechos humanos», apuntó la organización.

Relatores y expertos de Naciones Unidas criticaron a principios de noviembre pasado la emisión por parte de Interpol de «notificaciones rojas», alertas internacionales para localizar y detener temporalmente, contra los defensores de derechos humanos, sin especificar la razón por la cual eran buscados.

Esta decisión «constituye un grave uso indebido» de esas notificaciones, señalaron los expertos en derechos humanos en un comunicado, quienes aseguraron que «equivale a un acto de represión transnacional, ya que extiende el hostigamiento más allá de sus fronteras, atacándolos en un país donde buscan protección».

La relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, denunció en noviembre que el sistema penal salvadoreño se utiliza para «silenciar» a activistas, a la vez que lamentó que una corte rechazó dar libertad condicional a dos defensores, un joven abogado y un líder comunitario, detenidos desde mayo pasado tras participar en una protesta pacífica.

Cruz y Joya solicitaron asilo en España huyendo del acoso legal en El Salvador, señaló la ONU, y apuntó que ambos trabajan para la Unidech que, según los expertos, ha sido hostigada por las autoridades salvadoreñas desde febrero debido a su apoyo a una comunidad en una zona rural del país y que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024.

En mayo de 2025 el tribunal que lleva su caso en El Salvador inició trámites para que Interpol emitiera una notificación roja, algo que se confirmó dos meses después. EFE

