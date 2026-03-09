Intervenciones de EEUU; casi siempre con aval de la ONU o coalición internacional

Redacción internacional, 9 mar (EFE).- Estados Unidos ha intervenido militarmente en numerosos países desde los años noventa, pero prácticamente nunca sin el apoyo de alguna resolución de Naciones Unidas, el aval de la ONU o el respaldo de una coalición de países aliados. En esta última ocasión, en la guerra contra Irán, parece que ni siquiera se lo ha planteado

Hasta el ataque lanzado ahora junto a Israel contra Irán, la intervención protagonizada por Estados Unidos en las últimas décadas y que mayor fractura generó en la comunidad internacional fue la de Irak en 2003, cuando justificó la intervención, apoyada por varios países, en la existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron halladas.

Aunque en la mayoría de las intervenciones lanzadas por Estados Unidos no había un aval directo de la ONU justificando el uso de la fuerza, en muchos casos contaba con el respaldo legal de la legítima defensa, la lucha contra el terrorismo o el paraguas de coaliciones de países o alianzas internaciones como la OTAN.

Somalia en 1992

Estados Unidos intervino en acciones militares y humanitarias en la guerra civil de este país, entre 1992 y 1994, con el respaldo de la ONU, que en 1992 aprobó el uso de la “fuerza necesaria” para garantizar la asistencia humanitaria.

La primera intervención fue en diciembre de 1992, con el envío de 23.000 soldados y marines en misión humanitaria, visitando George Bush (padre) a las tropas desplegadas.

Bill Clinton, sucesor de Bush, justificó en 1993 los bombardeos a posiciones de la guerrilla somalí tras los ataques a los soldados mandados por la ONU. En marzo de 1994 salieron las últimas tropas norteamericanas de Mogadiscio, capital del país, donde al menos 40 militares estadounidenses perdieron la vida.

Desde entonces Estados Unidos ha atacado objetivos yihadistas en varias ocasiones -entre febrero y diciembre de 2025 se contabilizaron un centenar de ataques- en coordinación con fuerzas somalíes.

La Guerra del Golfo en 1991

La Guerra del Golfo (1990-1991) tuvo su origen en la invasión de Kuwait por parte de Irak el 2 de agosto de 1990.

En noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a Estados Unidos y a la coalición internacional a usar “los medios necesarios” para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait y estableció como límite para la retirada de Irak el 15 de enero de 1991.

Irak no abandonó Kuwait y el 17 de enero Estados Unidos lideró una coalición internacional que lanzó una ofensiva aérea y terrestre denominada ‘Tormenta del Desierto’, que en pocas semanas expulsó a las fuerzas iraquíes de Kuwait y restableció la soberanía del emirato.

El 28 de febrero de 1991, el presidente estadounidense, George Bush, anunció el fin de las hostilidades, y el 11 de abril la ONU aprobó formalmente el alto el fuego definitivo mediante una resolución que impuso a Irak duras condiciones de desarme, marcando el cierre oficial de la guerra.

Guerra de Kosovo en 1999

EE.UU. participó en 1999 en la intervención de la OTAN contra Yugoslavia en el marco del conflicto de Kosovo. Se produjo tras comenzar la guerra entre la guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) y las fuerzas serbias, que derivó en combates, desplazamientos masivos de población y miles de muertes.

La intervención, comandada por la OTAN, no tenía un mandato de la ONU -Rusia y China se opusieron- y la justificación de la OTAN fue humanitaria, basada en la necesidad de prevenir una catástrofe humanitaria y desplazamientos masivos de población.

El conflicto concluyó con la aprobación de la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU, el 10 de junio de 1999. Estableció una administración provisional para Kosovo y el despliegue de la KFOR (fuerza militar internacional) bajo mando de la OTAN.

Afganistán en 2001

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, atribuidos al grupo terrorista Al Qaeda, dirigido por Osama bin Laden, el gobierno norteamericano, presidido por George W. Bush, y una coalición de países aliados, inició en octubre la operación Libertad Duradera, una ofensiva contra el régimen talibán, que protegía a Bin Laden.

Naciones Unidas no autorizó directamente el uso de la fuerza en Afganistán, pero condenó los atentados del 11S y reconoció el derecho a la legítima defensa de los Estados, base legal que fue utilizada por la administración estadounidense para justificar su intervención militar.

En diciembre de 2001 la ONU aprobó la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF). con el mandato de estabilizar Afganistán y apoyar al nuevo gobierno establecido tras la caída de los talibanes. Desde 2003 la misión fue dirigida por la OTAN. EE.UU retiró sus tropas de Afganistán en 2025.

Irak en 2003

En marzo de 2003 Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron una ofensiva, apoyada por una decena de países -entre ellos España- para derrocar al régimen de Saddam Hussein en Irak, al que acusaban de poseer armas de destrucción masiva, algo que nunca fue demostrado.

Esta intervención suscitó una profunda división internacional y no contó con el respaldo de Naciones Unidas que, si bien aprobó en 2002 una resolución que exigía a Irak colaborar con los inspectores internacionales que buscaban las armas, nunca autorizó el uso de la fuerza. Entre los países que se opusieron, además de China y Rusia, estaban Francia y Alemania.

Estados Unidos mantuvo su presencia militar en Irak hasta 2011.

Libia en 2011

Estados Unidos participó en 2011 en la intervención internacional para imponer en Libia una zona de exclusión aérea en aplicación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizaba medidas para proteger a la población civil de ese país.

El conflicto civil libio acabó en octubre de ese año con la muerte del líder libio, Muamar al Gadafi, y el fin de su régimen.

Siria y la guerra contra el Estado Islámico en 2011

La guerra civil de Siria comenzó en 2011 tras las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad durante la Primavera Árabe, que fueron violentamente reprimidas, y derivó en una lucha entre el Gobierno y diversos grupos insurgentes.

Desde 2014 Estados Unidos, junto a una coalición internacional a la que se sumaron Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Canadá, entre otros países, comenzó a bombardear las posiciones del Estado Islámico y prestó ayuda a las fuerzas locales que luchaban contra los yihadistas.

Estados Unidos y sus aliados justificaron su intervención por el derecho a la propia defensa y la lucha contra el terrorismo, pero no hubo mandato de la ONU por la oposición de China y Rusia.

Meses antes de la operación en Siria, EE.UU y sus aliados habían empezado a atacar posiciones del EI en Irak, y desde entonces también ha atacado objetivos de esta organización en Nigeria y Somalia, en el marco de su estrategia global contra el terrorismo yihadista.

