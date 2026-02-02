Intesa Sanpaolo planea extender su red de gestión de patrimonio a España y otros países
Roma, 2 feb (EFE).- Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia por capitalización bursátil, ha emprendido un proyecto para extender su red de gestión de patrimonio a países europeos como España, según ha anunciado este lunes su consejero delegado, Carlo Messina.
El proyecto, llamado Isywealth Europe, está aún en fase de ‘start up’ o empresa emergente y contará con una inversión inicial de 200 millones de euros, ha indicado el directivo en una rueda de prensa.
«Isywealth Europe es una nueva y diversa opción estratégica para extender el modelo de éxito en gestión de patrimonios del grupo a los principales países europeos en los que ya está presente, entre estos Francia, Alemania y España», según un comunicado del banco.
Esta consultoría financiera para grandes patrimonios es una baza «estratégica» dentro del Plan de Empresa 2026-2029 presentado hoy pero por el momento el grupo no ha especificado cuándo empezará a operar en dichos países.
Por otro lado, Messina ha descartado posibles compras por parte de Intesa Sanpaolo de otros bancos tanto en Italia como en el extranjero.
«Las operaciones transfronterizas no es algo que valoremos en nuestro Plan», aseveró, aunque reconociendo que sí que estudiarán la posibilidad de aumentar su peso dentro de capitales o accionariados en los que ya están presentes. EFE
