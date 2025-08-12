The Swiss voice in the world since 1935

Inundaciones en el Himalaya de India habrían dejado al menos 70 muertos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Al menos 68 personas continúan desaparecidas una semana después de que un frente de agua helada arrasó un poblado del Himalaya indio y lo sepultó en lodo, informaron el martes las autoridades.

Adicionalmente, cuatro personas fueron reportadas como muertas, lo que eleva el saldo del desastre del 5 de agosto a más de 70 muertos.

Videos transmitidos por los sobrevivientes mostraron una corriente de agua lodosa que se llevaba edificios de apartamentos.

Autoridades de manejo de desastres indicaron que buscan cuerpos en las ruinas de la localidad turística de Dharali, en el estado de Uttarakhand.

Gambhir Singh Chauhan, de la Fuerza Nacional de Respuesta Nacional de Desastres, dijo que los perros rastreadores identificaron varios sitios donde habría cuerpos, pero que «al excavar sale agua de abajo».

Chauhan dijo que los equipos utilizan radares que penetran el suelo en la búsqueda.

Inicialmente se reportaron 100 personas desaparecidas.

El gobierno local ahora indica que hay 68 desaparecidos, 44 de ellos indios y 22 nepalíes. 

Las inundaciones mortales y deslizamientos de tierra son comunes durante la temporada monzónica de junio a septiembre, pero los expertos dicen que el cambio climático aumenta su frecuencia y severidad.

str-ash/pjm/mtp/mas/zm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR