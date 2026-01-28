Inversión histórica de Panamá en infraestructuras atrae a empresas españolas

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- La secretaria de Comercio de Estado de España, Amparo López, destacó este martes el interés de empresas españolas de vincularse y participar del intenso programa de inversiones en infraestructuras por más de 30.000 millones de dólares del Gobierno panameño, como el proyecto de un tren que una a la capital con la frontera con Costa Rica, entre otras obras.

López, que este miércoles asistirá al segundo Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, se refirió al asunto en el coloquio ‘Infraestructuras innovadoras de España para Panamá’.

«Hoy nos hemos centrado en la agenda bilateral con distintas reuniones con las autoridades panameñas al objeto de reforzar la magnífica relación bilateral que mantenemos España y Panamá, y por supuesto también para conocer todos aquellos proyectos que son de interés para las autoridades panameñas y en los que las empresas españolas pueden desempeñar un importante papel contribuyendo a todo el desarrollo de las infraestructuras panameñas con su buen hacer», dijo López.

La secretaria de Estado resaltó que hay 200 empresas españolas establecidas en Panamá, empresas que son «muy potentes» en el ámbito de las infraestructuras «y sabemos que el actual gobierno (panameño) está desarrollando un plan intenso de infraestructuras, y también infraestructuras ligadas al canal y su modernización».

La alta funcionaria española indicó que el tren hasta la frontera con Costa Rica es «uno de los proyectos que hemos tratado en estas reuniones de carácter bilateral».

«Tenemos empresas en el ámbito de infraestructuras ferroviarias que son muy potentes, también en el ámbito del material rodante, que son absolutos líderes a nivel mundial, y vamos efectivamente a apoyarles para que puedan participar en ese proyecto», remarcó.

En este sentido, la secretaria de prensa del proyecto del Ferrocarril de Panamá, Marlene Garrido, dijo a EFE que al país centroamericano le «beneficiaría muchísimo tener colaboración con las empresas españolas, porque ellos tienen muchísima experiencia en materia ferroviaria».

«Uno de nuestros casos de estudio y que admiramos muchísimo es el que se está llevando a cabo por ADIF en la estación de Chamartín en Madrid», afirmó.

El encuentro, que fue organizado por ICEX junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Panamá, convocó a las empresas españolas de los sectores de construcción, movilidad, ingeniería y agua, sus filiales locales y algunas entidades panameñas como el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

En la actividad se pasó revista a las inversiones que contempla el Plan Estratégico del actual Gobierno de Panamá que ascienden a 30.277 millones de dólares, y los más de 8.000 millones de la ACP.

Un nuevo embalse -con coste de unos 1.500 millones de dólares- que garantice el recurso hídrico al Canal, el único de agua dulce del mundo; el gasoducto, un nuevo puerto terminal a cada lado de la vía y de un corredor logístico terrestre, representan para esta vía acuática la posibilidad de un aumento de hasta el 20 % o 25 % de sus ingresos, según sus directivos.

John Lanman, vicepresidente de Proyectos Hídricos de la ACP, dijo a EFE que desde el canal entienden «que las empresas españolas tienen capacidades muy elevadas, tanto en el área de administración de proyectos como en el área de infraestructura».

En el foro se resaltó que iniciativas como la ampliación de la red de transporte ferroviario o la modernización de puertos y aeropuertos representan una oportunidad «única» para las empresas españolas, que cuentan con «experiencia y capacidad» en esos sectores. EFE

