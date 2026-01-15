Investido el Gobierno checo de populista y ultras tras lograr la confianza del Parlamento

1 minuto

Praga, 15 ene (EFE).- El Gobierno de la República Checa, una coalición de populistas y ultras euroescepticos con el millonario Andrej Babis a la cabeza, superó este jueves en la Cámara baja del Parlamento la moción de confianza tras un debate de 26 horas.

El Gobierno de Babis logró el apoyo de los 108 legisladores del tripartiro, formado por populista ANO; por el ultranacionalista SPD; y por el eurocrítico Motoristas, y el rechazo de 91 de la oposición conservadora y progresista, de un total de 199 presentes. EFE

