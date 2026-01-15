Investido el Gobierno checo de populista y ultras tras lograr la confianza del Parlamento

Praga, 15 ene (EFE).- El Gobierno de la República Checa, una coalición de populistas y ultras euroescépticos con el millonario Andrej Babis a la cabeza, superó este jueves en la Cámara baja del Parlamento la moción de confianza tras un debate de 26 horas.

El Gobierno de Babis logró el apoyo de los 108 legisladores del tripartito, formado por tripartiro; por el ultranacionalista SPD; y por el eurocrítico Motoristas, y el rechazado de 91 de la oposición conservadora y progresista, de un total de 199 presentes.

Babis se impuso en las elecciones legislativas de octubre pasado con un programa centrado en las lucha contra la inflación, recortes fiscales y una política exterior más euroescéptica.

Durante el debate parlamentario, la oposición cuestionó el conflicto de intereses de Babis, ya que debe transferir la titularidad de su holding agroindustrial Agrofert a un fondo fiduciario, algo que está aún por resolver.

También se ha acusado al tripartito de blindar al primer ministro y al presidente del Parlamento contra la Justicia, que requiere que se revoque su inmunidad para ser procesados, el primero por corrupción y el segundo por incitación al odio.

Babis afirmó durante su intervención que no permitirá que se le juzgue en el caso de los dos millones de euros de fondos europeos que supuestamente recibió irregularmente para una de sus empresas.

El primer ministro ya fue absuelto por un tribunal municipal, pero el Superior de Apelación anuló esa decisión, y el Parlamento deberá decidir si le levanta la inmunidad para volver a ser investigado en el mismo caso.

Babis afirmó que respeta la Justicia pero dijo que hay jueces que toman decisiones políticas.

Durante el debate se ha cuestionado el tibio apoyo del nuevo tripartito a Ucrania y la falta de una denuncia como agresor a Rusia por su invasión del país vecino hace casi cuatro años.

El Ejecutivo quiere reducir el gasto público y los impuestos, incluido el impuesto de sociedades, que Babis considera poco competitivo para atraer inversores.

En política comunitaria, Praga se sumará al grupo de los detractores del Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’), tras asegurar que la crisis ecológica ha terminado, así como del Pacto Migratorio, y defenderá que el principio de unanimidad en las decisiones del bloque.

En julio de 2024 Babis fue uno de los fundadores del grupo ‘Patriotas por Europa’ en el Parlamento Europeo, al que pertenecen formaciones ultranacionalistas como el Fidesz de Orbán, el francés RN de Marine Le Pen, el español VOX de Santiago Abascal o el austríaco FPÖ.

Entre las medidas polémicas está también la creación de un registro de ONG que reciben financiación pública, con la prohibición de utilizar fondos públicos para el «activismo político» y que declaren cualquier «actividad política financiada desde el extranjero», medidas que recuerdan a las adoptadas por el Gobierno de Hungría.

En el marco de la UE, Babis quiere convencer a Bruselas que articule medidas para abaratar los costes energéticos y así aumentar la capacidad competitiva de la industria europea.

Internamente, el tripartito deberá aprobar los presupuestos generales de 2026, que quedó pendiente al Ejecutivo europeísta que encabezó el conservador Petr Fiala.EFE

