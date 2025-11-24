Investigan a cuatro agentes por el hallazgo de siete cuerpos en el centro de México

2 minutos

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La Fiscalía del estado mexicano de Zacatecas (centro) investiga la implicación de cuatro policías estatales de San Luis Potosí, detenidos el domingo como sospechosos del hallazgo a escasos metros de siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de ambos estados.

En una publicación en redes sociales, el Secretario General del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que los agentes, detenidos a bordo de un vehículo con manchas de sangre, son miembros de la Guardia Civil del estado vecino de San Luis Potosí.

Los agentes son sospechosos de estar relacionados con este hallazgo, del que todavía se desconoce la identidad de los cadáveres encontrados.

Estas detenciones las realizaron miembros de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas, en el marco del operativo permanente de seguridad ‘Vigilante Nocturno’, quienes primero encontraron los siete cuerpos sin vida, y «a unos cuantos metros de distancia» hallaron «un vehículo con manchas hemáticas».

Se desconoce por el momento las circunstancias que rodean al hallazgo de los siete cadáveres, que han sido enviados al Servicio Médico Forense para conocer la causa de su muerte y la identidad de las víctimas, según señalaron medios locales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí, de donde eran los agentes detenidos, mostró su colaboración con las autoridades de Zacatecas y la Justicia para esclarecer estos hechos y determinar si hubo participación de miembros de la Guardia Civil estatal.

Estas detenciones se producen después de que, hace tres días, se detuvieran a siete funcionarios públicos en el estado de Michoacán (oeste), quienes ejercían como escolta personal del asesinado alcalde de Uruapán Carlos Manzo, por presunta complicidad en un crimen que ha generado una ola de indignación por todo el país. EFE

