Investigan hipótesis terrorista en Chequia contra empresa de armas relacionada con Israel

1 minuto

Praga, 20 mar (EFE).- El Gobierno de Chequia informó este viernes de un posible acto terrorista en relación con el supuesto incendio premeditado en una instalación de la compañía checa de armamento ‘LPP Holding’, que colabora con la empresa israelí Elbit en la fabricación de drones de guerra en Pardubice, en el centro del país.

El ministro del Interior checo, Lubomir Metnar, señaló en rueda de prensa que se ha creado un comité de crisis, con representantes de los servicios de inteligencia, para decidir si es necesario declarar el estado de amenaza terrorista en el país.

El diario checo ‘Aktualne’ aseguró hoy haber recibido un correo electrónico de un grupo, hasta ahora desconocido, llamado ‘La Facción del Terremoto’, que reivindica el ataque.

El objetivo de la acción del grupo, según ese medio, es terminar con el papel de LLP Holding en lo que califica de «el actual genocidio israelí en Gaza». EFE

gm-jk/jgb