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Investigan si ocho cadáveres hallados corresponden a jóvenes desaparecidos en Ecuador

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Quito, 3 jun (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó este miércoles que investiga si los ocho cadáveres hallados en una zona tropical del país corresponden a los jóvenes que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de mayo.

En sus redes sociales, el Ministerio Público indicó que, junto a la Policía, procedió este miércoles el levantamiento de ocho cadáveres en el sector Las Cañitas, de la vía Jujan-Babahoyo.

«Se recolectan indicios para determinar si se trata de las personas desaparecidas el 31 de mayo», señaló.

Los jóvenes desaparecidos habían viajado hasta la ciudad de Milagro para retirar los documentos de una motocicleta y posteriormente, los familiares perdieron contacto con ellos.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos, que anoche protagonizaron protestas para exigir celeridad a las autoridades en las investigaciones del caso, están a la espera de la identificación de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/jrh

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