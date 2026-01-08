Irán «no desea una guerra» pero dice estar «preparado» en caso de ataques de Israel o EEUU

2 minutos

Beirut, 8 ene (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este jueves desde Beirut que Irán no desea entrar en una nueva guerra, pero aseveró que está «preparado» para ella en caso de nuevos ataques de Israel o Estados Unidos contra su territorio.

«No deseamos la guerra, pero estamos preparados para ella, al igual que estamos preparados para negociaciones basadas en el respeto mutuo», dijo el jefe de la diplomacia iraní en una rueda de prensa desde la capital libanesa, donde este jueves inició una visita de dos días que le llevará a reunirse con las autoridades del país.

El titular de Exteriores hizo referencia también a la voluntad de su país de negociar sobre su programa nuclear con Estados Unidos, en medio de las tensiones y precedentes como la guerra de 12 días, en la queeste país e Israel bombardearon infraestructura nuclear y militar en territorio iraní.

«Estados Unidos e Israel ya han probado su ataque contra Irán una vez, y este ataque y esta estrategia fracasaron rotundamente. Si lo repiten, se enfrentarán a las mismas consecuencias», amenazó Araqchí.

En este sentido, recordó que Oriente Medio se está enfrentando a «desafíos sin precedentes», especialmente después de que Israel haya atacado siete, territorios -Líbano, Palestina, el Yemen, Siria, Irán, Irak y Catar- desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023.

Además, denunció que Israel «está incumpliendo sus compromisos en virtud del acuerdo de alto el fuego en el Líbano» alcanzado en noviembre de 2024 y que hizo remitir la violencia entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá, aunque el Ejército israelí continúa bombardeando el suelo libanés prácticamente a diario.

«Irán siempre ha apoyado y sigue apoyando la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional del Líbano, y creemos que la postura del Gobierno libanés es la misma que la nuestra», dijo Araqchí, sin hacer referencia al plan de desarme de Hizbulá, cuya primera fase fue completada este mismo jueves.

Las relaciones entre Irán y el Líbano se han deteriorado en los últimos meses por el apoyo de la República Islámica a Hizbulá, al que Beirut busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a manos del Estado. EFE

amo-cgs/ijm/fpa