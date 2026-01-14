Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en una carta a la ONU

Washington, 13 ene (EFE).- Irán acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

La carta, publicada por la Misión Permanente de Irán ante la ONU en X, responde a unas declaraciones previas de Trump que aseguró hoy que enviará ayuda económica a los opositores de Irán y que volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la república islámica por la represión de las protestas civiles de las últimas semanas.

En la misiva, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, sostuvo que «Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes».

La carta fue remitida también al secretario general de la ONU, António Guterres, y se produce en respuesta a una publicación en redes sociales realizada por Trump más temprano ese mismo martes.

Teherán considera que ese mensaje del mandatario estadounidense contribuye a escalar las tensiones y vulnera principios fundamentales del derecho internacional, al alentar acciones que ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad del país.

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país.

Human Rights Activists (HRA) dijo hoy haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA. EFE

