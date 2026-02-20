Irán advierte a EE. UU. que «corresponderá» si usa «el lenguaje de la fuerza»

Nueva York, 20 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Irán «corresponderá» de la misma forma a Estados Unidos si usa «el lenguaje de la fuerza», mientras Washington sigue considerando un ataque militar contra Teherán.

«Si hablas con el pueblo iraní con el lenguaje del respeto, respondemos con el mismo lenguaje. Pero si nos hablan con el lenguaje de la fuerza, corresponderíamos con el mismo lenguaje. Creo que los iraníes han demostrado ser un pueblo muy orgulloso. Solo respondemos al lenguaje del respeto y esta es la forma en que pueden hablarnos, y verían el resultado», explicó el diplomático iraní en una entrevista en el programa ‘Morning Joe’.

En la entrevista, el presentador, Joe Scarborough, instó al ministro de Exteriores de Irán a que enviase un mensaje a Trump.

«Las administraciones anteriores de EE.UU., incluso la actual administración, han intentado casi todo contra nosotros: una guerra, sanciones, restablecimiento de sanciones, de todo. Pero nada de eso funcionó», respondió el diplomático.

Araghchi destacó que ambos países están hablando «de cómo asegurar que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y permanezca pacífico para siempre y, a cambio, Irán obtenga la retirada de sanciones».

El ministro negó que haya un «ultimátum» de Estados Unidos sobre la contraoferta de Irán, a pesar de los informes de un plazo de dos semanas, pero insistió en que lo que ambas partes querían era un acuerdo «rápido» en que ambos países ganaban.

Trump dijo a la prensa este viernes, al inicio de una reunión con gobernadores en la Casa Blanca, que estaba considerando un «ataque militar limitado» para presionar a Irán hacia un acuerdo sobre su programa nuclear.

EE.UU. ha acelerado su despliegue militar en Oriente Medio, incluso después de que Washington y Teherán informaran de progresos durante las conversaciones en Suiza sobre el programa de enriquecimiento nuclear de Irán.

Por su parte, Irán advirtió la víspera a la ONU de que cualquier base de Estados Unidos desde la que lancen ataques sería considerada un objetivo legítimo. EFE

