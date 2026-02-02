Irán advierte que cambió su doctrina militar a ofensiva en medio de tensiones con EE.UU.

3 minutos

Teherán, 2 feb (EFE).- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdolrahim Mousavi, anunció este lunes un giro hacia una doctrina militar ofensiva en medio de las tensiones con Estados Unidos, al que advirtió que el “más mínimo error” desencadenará una respuesta contundente y de gran alcance por parte de Irán.

“Después de la guerra de 12 días y la continuación de las insidiosas acciones estadounidenses-sionistas, revisamos nuestra doctrina de defensa, cambiándola por una doctrina ofensiva basada en operaciones relámpago y de amplio alcance”, afirmó el alto cargo militar durante una inspección a una de las unidades de las Fuerzas Armadas, según informó la agencia Tasnim.

Mousavi sostuvo que, mediante la adopción de estrategias militares “inconexas y aplastantes, nuestra acción será rápida, decisiva y más allá de los cálculos de Estados Unidos”.

“El más mínimo error nos dará plena libertad de acción. El mundo verá un rostro diferente del Irán fuerte. Entonces ningún estadounidense estará a salvo y el fuego de la región consumirá a Estados Unidos y a sus aliados”, advirtió.

Las advertencias de Mousavi llegan en un contexto de crecientes tensiones, después de que Estados Unidos desplegara el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

El presidente estadounidense ha amenazado a Irán con lanzar un ataque en caso de que no alcance un acuerdo con el país persa sobre su programa nuclear.

Trump también dijo que ayudaría a los manifestantes durante las protestas que sacudieron el país entre el 28 de diciembre y el 11 de enero si las autoridades llegaban a reprimirlas.

Según el balance oficial, en esas movilizaciones hubo 3.117 muertos, mientras que ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., elevan la cifra a 6.842 fallecidos, investigan otros 11.000 posibles homicidios y reportan más de 40.000 arrestos.

Pese a estas amenazas, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, indicó hoy que Teherán está definiendo los detalles de un proceso diplomático con Estados Unidos y que espera realizar un anuncio en los próximos días.

En este sentido, las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, informaron de que las conversaciones entre Teherán y Washington se iniciarán en los próximos días, después de que el Gobierno iraní haya dado el visto bueno.

“Hasta el momento no se ha decidido el lugar ni la fecha de esta reunión, y es probable que las conversaciones se lleven a cabo entre el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff”, indicó la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo nuclear, pero estas se rompieron con el comienzo de la guerra iniciada por Israel contra Irán en junio, en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes. EFE

ash/alf