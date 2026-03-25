Irán amenaza con bloquear el estrecho de Bab al Mandeb si EE.UU. invade su territorio

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Teherán, 25 mar (EFE).- Irán advirtió este miércoles que posee la «capacidad y voluntad» de generar una «amenaza creíble» contra el estratégico estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos intenta contramedidas contra el bloqueo del estrecho de Ormuz, como una invasión terrestre en su territorio.

En declaraciones a la agencia Tasnim, una fuente militar iraní subrayó que Irán «vigila constantemente los movimientos enemigos» en el golfo Pérsico y el mar de Omán, y abrirá frentes sorpresa para «multiplicar los costes» de cualquier agresión terrestre en sus islas o en cualquier otra parte de su territorio.

«El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos estratégicos mundiales, e Irán tiene tanto la voluntad como la capacidad de generar una amenaza totalmente creíble contra él», advirtió la fuente.

Añadió que «si los americanos buscan soluciones estúpidas para Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas», enfatizó.

El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, ya que enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén y, por tanto, con el océano Índico, actuando como puerta de acceso obligada para la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

Esta amenaza se produce tras informaciones publicadas este martes por medios estadounidenses sobre posibles preparativos de EE.UU. para enviar a Oriente Medio a la 82ª División Aerotransportada de infantería, aunque aún no se ha tomado una decisión que implique un despliegue en territorio iraní.

The Wall Street Journal afirmó que el Pentágono está planeando que 3.000 efectivos de ‘la 82’ (una de las unidades de élite del Ejército estadounidense) se desplacen a Oriente Medio para dar apoyo a los ataques que EE.UU. lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero con el apoyo de Israel.

Desde hace días se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de soldados en puntos como la isla de Jarg, donde está el principal centro de exportación petrolera de Irán, u otros puntos del territorio iraní para realizar distintas misiones.

Aunque el estrecho de Bab al Mandeb se encuentra a unos 2.000 kilómetros del territorio iraní, en la orilla oriental de este paso marítimo opera el movimiento Ansar Allá, conocido como hutíes, aliado de Irán y que ejerce el control de facto sobre amplios territorios de Yemen.

Los hutíes, que se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno yemení internacionalmente reconocido y establecieron un ejecutivo de facto en Saná, forman parte de lo que Teherán denomina el ‘eje de la resistencia’, una red regional de grupos armados opuestos a Israel y EE.UU.

Durante el inicio de la guerra israelí en la Franja de Gaza, en octubre de 2023, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado buques comerciales en el mar Rojo y el Golfo de Adén, con el pretexto de que así pueden presionar a Israel para que detenga su ofensiva contra los palestinos.

La campaña interrumpió la ruta marítima en Bab al Mandeb y el mar Rojo, hasta que una oleada de ataques de EE.UU y sus aliados contra las posiciones hutíes les llevó a estos a acordar con el presidente estadounidense, Donald Trump, una pausa en sus actos contra la navegación.

De momento, y pese a haber expresado su apoyo a Irán en el presente conflicto contra Israel y EE.UU, los hutíes no han retomado sus ataques contra el tráfico marítimo. EFE

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