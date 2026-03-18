Irán amenaza con responder con ataques a infraestructura de combustible, energía y gas

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- El Ejército iraní amenazó este miércoles con atacar «a la primera oportunidad» infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región si son atacadas sus infraestructuras, tras los recientes ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones gasistas en el sur de Irán.

«Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo», dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars.

El Ejército apuntó que considera «legítimo» atacar «la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen» y subrayó que tomará «represalias contundentes a la primera oportunidad».

Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad no identificado de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería.

El episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Jarg, considerada el corazón de la industria petrolera del país y punto donde se almacena el 90 % del crudo que Irán exporta al mundo.

Tras aquellos ataques, Irán amenazó entonces con destruir «toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos» en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas. EFE

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