Irán arresta a 139 extranjeros por su supuesta implicación en las protestas

1 minuto

Teherán, 3 feb (EFE).- La Policía iraní anunció este martes el arresto de 139 extranjeros en el centro del país por su supuesta implicación en las protestas que sacudieron a la República Islámica en enero.

«Durante la revisión de los casos de las recientes protestas, se determinó que 139 de los arrestados eran nacionales extranjeros», informó Ahmad Negahban, jefe de Policía de la provincia central de Yazd, donde se produjeron esas detenciones, según recogió la agencia Tasnim.

Negahban no informó de la nacionalidad de los detenidos.

La fuente indicó que los detenidos estuvieron implicados “en la organización, incitación y dirección de las acciones y en algunos casos estuvieron en contacto con redes de fuera del país”.

Las protestas comenzaron en Teherán el 28 de diciembre por la caída del rial, pero pronto de extendieron por el país, pidiendo el fin de la República Islámica, hasta que fueron duramente reprimidas.

Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de provocar la violencia en unas protestas que según datos oficiales han causado 3.117 muertos.

Mientras, ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos. EFE

jlr/llb