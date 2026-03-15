Irán arresta a 18 personas por filtrar fotos de bombardeos a medios vinculados con Israel

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Teherán, 15 mar (EFE).- El Ministerio de Inteligencia de Irán anunció este domingo la detención de 18 personas, a las que tachó de «mercenarios», acusadas de captar imágenes de los lugares de bombardeos y enviarlas a medios vinculados con Israel.

La agencia Fars aseguró que estas personas forman parte de una «red terrorista internacional ligada al aparato mediático del régimen sionista», a la que remitieron fotos de los sitios atacados por el «enemigo», posiciones de equipos de rescate y puestos de control.

Este sábado, las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos «alborotadores monárquicos» que buscaban «incitar a la opinión pública», «espías» que enviaban información de interés militar al enemigo y «terroristas».

La Revolución Islámica de 1979 puso fin a la monarquía en el país persa y ahora uno de los principales opositores a la teocracia iraní es Reza Pahlavi, hijo del último sha.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores. EFE

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