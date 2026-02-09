Irán aumenta la represión contra políticos reformistas y activistas tras las protestas

Jaime León

Teherán, 9 feb (EFE).- Irán ha aumentado la represión con el arresto de importantes políticos reformistas y condenas a activistas como la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras el brutal aplastamiento de las protestas antigubernamentales que causó miles de muertos.

En una muestra de las tensiones internas en la República Islámica tras las recientes protestas que llamaban a su fin, las autoridades arrestaron en las últimas horas a cuatro importantes figuras del Frente de las Reformas, coalición de partidos que busca una apertura del país que apoya al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Los detenidos son Azar Mansouri, jefa del Frente de las Reformas, y los miembros clave de esa formación Ebrahim Asgarzadeh (exviceministro de Exteriores), Mohsen Aminzadeh (exparlamentario) y Javad Emam. Ninguno de ellos forma parte del Gobierno.

La Fiscalía de Teherán ha citado además a otros miembros del Frente como son el vicepresidente, Mohsen Armin, y su secretaria, Badral Sadat Mofidi.

El Poder Judicial iraní atribuyó en un comunicado las detenciones de los cuatro políticos al “intento de desestabilizar la situación política y social del país en medio de las amenazas militares de Estados Unidos y el régimen sionista (Israel)”, informó la agencia Mizan.

Las detenciones se producen después de que el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmase ayer que “quienes emiten comunicados desde dentro contra la República Islámica están en sintonía con el régimen sionista (Israel) y Estados Unidos”.

Mansouri emitió un comunicado a finales de enero en el que condenó la represión de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por el deterioro de la situación económica, pero que pronto se extendieron por el país reclamando el fin de la República Islámica.

La líder reformista manifestó su “desprecio y rabia” contra aquellos que “arrasaron cruelmente con los jóvenes” en la represión de las protestas en las jornadas del 8 y 9 de enero en lo que Amnistía Internacional ha calificado como una “masacre”.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., los sitúa en 6.961, si bien continúa verificando más de 11.000 posibles muertes, así como 51.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, ha señalado que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras son difíciles de corroborar.

Detenciones de activistas

No son las únicas detenciones. En los últimos días se han multiplicado los arrestos de figuras críticas con las autoridades como fue el caso del guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’ y de los activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Todos ellos habían firmado un manifiesto crítico en el que se responsabilizaba al líder supremo, Ali Jameneí, de la muerte de los manifestantes y reclamaba un referéndum “libre y transparente”, la formación de una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica.

También ha continuado el arresto de supuestas personas implicadas en las protestas. En los últimos días, las autoridades anunciaron la detención de 56 “elementos centrales” de las protestas en la provincia de Jorasán del Norte (noreste); otros 135 en la ciudad de Parand, cercana a Teherán, y 85 más en la provincia de Zanyán (noroeste).

Condena a la Nobel de la Paz

Las autoridades judiciales además han condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a otros siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

Así lo informó ayer su abogado, Mostafa Nili, quien habló con ella por primera vez desde que fue arrestada hace 56 días en los que ha estado “en aislamiento absoluto y con el corte total de comunicaciones”.

Con esta sentencia, Mohammadi acumula condenas que superan los 44 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 17, además de haber recibido 154 latigazos por condenas anteriores, según la Fundación Narges con sede en Paris. EFE

