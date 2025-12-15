Irán captura un petrolero en el golfo de Omán

afp_tickers

1 minuto

Irán capturó un petrolero en el golfo de Omán, afirmó la agencia Fars la madrugada de este sábado, y añadió que a bordo se encontraban 18 tripulantes de India, Sri Lanka y Bangladés.

«Un petrolero que transportaba seis millones de litros de diésel de contrabando fue abordado frente a las costas del mar de Omán», escribió el medio iraní, citando a un responsable de la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

«El barco había desactivado todos sus sistemas de navegación», precisó.

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la captura de barcos que transportan combustible en el Golfo de manera ilegal.

El precio del combustible en Irán es uno de los más bajos del mundo, lo que hace que el tráfico hacia otros países sea aún más rentable.

Irán ya había capturado en noviembre un petrolero en aguas del Golfo «por transportar una carga no autorizada», descartando que se tratara de una medida de represalia contra otro país.

La última captura se produce en un contexto geopolítico tenso, dos días después de que Estados Unidos se incautara de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Según Washington, el «Skipper» transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán.

En 2022 fue sancionado por el Tesoro estadounidense por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá.

ap-anb/sag/mvl