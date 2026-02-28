Irán cierra su espacio aéreo tras los ataques de Israel

Teherán, 28 feb (EFE).- Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa

“De acuerdo con el NOTAM (notificación) emitido todo el espacio aéreo del país ha sido cerrado durante seis horas”, anunció el portavoz de la Aviación Civil de Irán, Mayid Ajavan, según informó la agencia IRNA.

El funcionario pidió a los ciudadanos evitar ir a los aeropuertos y esperar nuevos anuncios.

El cierre del espacio aéreo se produce después de que Israel lanzase una serie de ataques contra varios puntos de la capital iraní.

EFE escuchó al menos cuatro explosiones en el norte de Teherán y columnas de humo ascendiendo hacia el cielo.

Las explosiones se escucharon después de que el Ministerio de Defensa israelí afirmase que Israel ha lanzado un «ataque preventivo contra Irán» para «eliminar las amenazas» a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

«Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato», añade Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Este ataque se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.

Israel ya comenzó una guerra con Irán el pasado junio, que se prolongó durante 12 días y en los cuales bombardeó a diario objetivos militares, nucleares y civiles, que se cobraron la vida de más de 1000 personas.

Irán respondió con ataques con misiles balísticos que mataron a una treintena de israelíes, según las cifras oficiales del Gobierno israelí. EFE

