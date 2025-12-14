Irán condena el tiroteo en Sídney contra la comunidad judía que causó 12 muertos

Teherán, 14 dic (EFE).- Irán condenó este domingo el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, un ataque que las autoridades australianas calificaron de “terrorista” y dirigido “contra la comunidad judía”.

“Condenamos el ataque violento en Sídney, Australia”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un mensaje breve en X en el que señaló que el asesinato y la matanza de personas, “ocurran donde ocurran, son inaceptables y deben ser condenados”.

El ataque se produjo alrededor de las 18:47 hora local (07:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Hanucá, en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó de que 12 personas perdieron la vida y otras 29 resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Lanyon agregó que hay dos supuestos perpetradores: uno abatido y otro detenido.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el atentado como “un acto de terrorismo y antisemitismo” y aseguró que “ha golpeado el corazón de nuestra nación”.

Este atentado es el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, tras varios incidentes recientes que el Ejecutivo australiano vinculó con la influencia del Gobierno iraní, algo que Teherán ha negado.

Ante estos hechos, Australia decidió expulsar al embajador iraní en Camberra, Ahmad Sadeghi, y a tres funcionarios de su delegación a principios de septiembre, a lo que Irán respondió rebajando sus relaciones con ese país.

Además, a finales de noviembre, el Gobierno australiano incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de patrocinadores estatales del terrorismo, medida que Teherán calificó de “acción ilegal, injustificable y violación del derecho internacional respecto a la soberanía nacional de los gobiernos”. EFE

