Irán confirma la circulación de SMS con el mensaje de que Trump “es un hombre de acción”

Teherán, 24 feb (EFE).- Irán confirmó este martes el envío de un mensaje de texto “sospechoso” a algunos ciudadanos que decía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es un hombre de acción” y se pedía paciencia, en una aparente referencia a un posible ataque estadounidense contra la República Islámica.

“El presidente de Estados Unidos es un hombre de acción, esperen”, rezaba el mensaje que recibió ayer un número indeterminado de iraníes.

“El número utilizado para el envío del mensaje fue bloqueado y el caso fue puesto bajo investigación especial por parte de la Policía”, declaró el subdirector de la Policía Cibernética (FATA), el coronel Javad Mokhtar-Rezaei, a la agencia Fars.

El coronel afirmó que cualquier negligencia en el cumplimiento de los requisitos y directrices de seguridad establecidos, así como cualquier acción que facilite el abuso de las infraestructuras de comunicación del país será perseguida en coordinación con las autoridades judiciales.

Fars detalló que se está investigando “cómo se produjo el acceso no autorizado al sistema de mensajería y cuáles han sido las dimensiones técnicas de la intrusión”.

El mensaje se envió en medio de un creciente despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio que tiene como objetivo presionar a Irán para cerrar un acuerdo nuclear, amenazando con lanzar un ataque contra el país persa si no se firma un pacto.

Durante las protestas del mes de enero en Irán, Trump había advertido que atacaría a las autoridades iraníes si asesinaban a los manifestantes.

Finalmente, estas movilizaciones, que pedían el fin de la República Islámica, fueron reprimidas brutalmente, causando según el balance oficial 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE. UU., sitúan la cifra en más de 7.000 y verifican otros 11.700 casos, mientras estiman unos 53.000 detenidos. EFE

