Irán confirma que se lograron «buenos avances» en negociaciones nucleares con EEUU

1 minuto

Ginebra/Teherán, 26 feb (EFE).- Irán afirmó que las negociaciones nucleares que ha mantenido con Estados Unidos hoy en Ginebra han sido más serias y más largas que en el pasado, y que se lograron buenos avances.

“En estas largas horas hemos logrado buenos avances y hemos entrado seriamente en los elementos de un acuerdo”, sostuvo en declaraciones a medios iraníes el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, poco después de terminado el encuentro. EFE

is-ash/rcf