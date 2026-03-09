The Swiss voice in the world since 1935
Irán confiscará activos de los miembros de la diáspora que «colaboren» con Israel y EEUU

Las autoridades iraníes confiscarán activos e impondrán sanciones a los miembros de la diáspora iraní sospechosos de «colaborar» con Israel y Estados Unidos en la guerra, anunció el poder judicial este lunes. 

«Los iraníes en el extranjero que se alineen, ayuden y colaboren con el enemigo agresor estadounidense-sionista se expondrán a que se les confisquen todos sus bienes y otras sanciones conforme a la ley», señaló la oficina del fiscal general, citado por Mizan Online, el medio en línea del poder judicial.

Mizan Online alude a una legislación adoptada tras la guerra de 12 días desencadenada en junio de 2025 por Israel, a la que Estados Unidos se unió brevemente, bombardeando instalaciones nucleares iraníes. 

Los dos países lanzaron un nuevo ataque el 28 de febrero contra Irán y ese día mataron al líder supremo Alí Jamenei.

Teherán respondió atacando con misiles y drones a los países del Golfo, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

