Irán critica al alto comisionado de DD.HH. de la ONU por su silencio tras ataque a escuela

1 minuto

Ginebra, 2 mar (EFE).- La diplomacia iraní criticó este lunes el silencio del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, tras el ataque del sábado a una escuela en la localidad de Minab (sur de Irán), en el que fallecieron unas 150 niñas, en el primer día de ofensivas estadounidenses e israelíes.

«El silencio de la oficina del alto comisionado ante esta atrocidad resulta profundamente alarmante», indicó el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, en una carta dirigida a Türk, a la que tuvo acceso EFE.

El jefe de misión instó a la oficina del alto comisionado a condenar «en los términos más firmes posibles» ese ataque y «que asuma un papel de liderazgo en la condena de este acto atroz y en la exigencia de responsabilidades».

El ataque de Estados Unidos e Israel, agregó, «es una de las escenas más trágicas y horribles de esta guerra».

«Ninguna de estas niñas era menos inocente que Mahsa Amini, e incluso merecen aún más la atención de la comunidad internacional», subrayó Bahreini, aludiendo a la joven cuya muerte bajo custodia desató una amplia ola de protestas contra el régimen de los ayatolás en 2022. EFE

abc/mra