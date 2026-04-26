Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a «retórica amenazante»

2 minutos

Redacción Asia, 26 abr (EFE).- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó este domingo el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio debido a lo que consideró una «retórica amenazante» por parte de Washington.

El mandatario iraní hizo esta declaración durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien le agradeció por el apoyo a las conversaciones de paz que se han celebrado en Islamabad, según reseñó este domingo la agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

«Pezeshkian criticó las continuas violaciones y el comportamiento coercitivo de EE. UU. durante las negociaciones y el período del alto el fuego» y «advirtió sobre las posibles consecuencias de una nueva confrontación para la estabilidad regional y global», dice el medio iraní.

Pezeshkian dijo que las restricciones marítimas contra Irán, «junto con la retórica amenazante, han aumentado las dudas» sobre la voluntad de paz de Trump, que canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.

Washington ha dicho públicamente que hay varias líneas rojas que le exige a Irán en las negociaciones, incluyendo exigencias centradas en el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento iraní, el cual Trump exige congelar durante 20 años, además de instar a Teherán a que se comprometa a no buscar nunca el desarrollo de un arma nuclear.

Al ser preguntado el sábado sobre si se está planteando extender el alto el fuego que él mismo declaró unilateralmente el pasado martes, Trump aseguró que «ni siquiera» lo ha pensado.

«Negociaré con quienquiera que esté al cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos. Principalmente, creo que se están peleando para no ser líder, porque nos hemos cargado a dos niveles de su cúpula. Si quieren pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo», añadió el republicano.

La decisión de Trump de cancelar el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner para mantener una segunda ronda de contactos con Teherán mediada por Pakistán se produjo poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara Islamabad sin aparentes avances en las negociaciones. EFE

hp/rrt