Irán denuncia ataques contra zonas civiles y sanitarias en Teherán y otras ciudades

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Teherán, 31 mar (EFE).- Irán denunció este martes una nueva ola de ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras civiles, sanitarias e industriales, entre ellas una empresa farmacéutica dedicada a la producción de medicamentos contra el cáncer.

Entre los objetivos alcanzados figura la empresa Shasta, una de las principales compañías farmacéuticas del país, dedicada a la producción de medicamentos contra el cáncer, anestesia y enfermedades especiales, que quedó destruida tras un bombardeo, según denunció el Gobierno iraní.

La compañía estatal sufrió además daños en su línea de producción.

El ministro de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social, Ahmad Meidari, condenó el ataque y advirtió de que supone “una grave amenaza contra la salud pública y el derecho fundamental a la vida de los pacientes”.

También se han registrado ataques contra zonas residenciales en el este y sur de la capital iraní, sin que se hayan reportado víctimas mortales por ahora.

Además, un socorrista de la Media Luna Roja, Alireza Sohbatlou, murió en un ataque aéreo contra un centro religioso en la ciudad noroccidental de Zanyán, según informaron las autoridades locales.

En otros puntos del país, fueron alcanzados un muelle en la sureña isla de Qeshm y una unidad industrial en la ciudad central de Zarandieh, sin causar muertes.

La Media Luna Roja informó hoy de que, en lo que va de la guerra, han resultado dañadas más de 113.000 viviendas y comercios, así como 307 centros sanitarios y 760 escuelas.

Irán no ha ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., informa de 3.492 fallecidos, entre ellos 1.574 civiles. EFE

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