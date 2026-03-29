Irán denuncia un nuevo ataque israelí-estadounidense contra una Universidad en Isfahán

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Teherán, 29 mar (EFE).- Irán denunció este domingo un nuevo ataque israelí-estadounidense contra la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, por segunda vez en los últimos días y después de la ofensiva de la víspera contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán.

“La Universidad Tecnológica de Isfahán fue objetivo por segunda vez en una semana de los ataques salvajes del enemigo”, informó la Gobernación de Isfahán, según la agencia Mehr.

La institución indicó que, además del centro universitario, se produjeron bombardeos hoy en otros puntos de las ciudades de Isfahán, Shahin Shahr y Najafabad, y agregó que la evaluación de los daños materiales y posibles víctimas está en curso.

La Universidad Tecnológica de Isfahán ya había sido atacada el jueves pasado y este sábado fue alcanzada la Universidad de Ciencia y Tecnología en la capital iraní, sin causar muertos.

El ministro de Ciencia iraní, Hosein Simaei Sarraf, afirmó este domingo que cerca de 20 universidades, residencias estudiantiles y centros de educación superior han sido atacados desde el inicio de la guerra.

Denunció que estos ataques contradicen los procedimientos judiciales y las convenciones internacionales, según los cuales los espacios académicos deben estar excluidos de la guerra.

La Guardia Revolucionaria aseguró esta madrugada que todas las universidades de Israel y de Estados Unidos «son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas».

Por ello llamó a «todos los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor» de mantenerse a una distancia de un kilómetro de las instituciones. EFE

ash/psh