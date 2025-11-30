Irán detiene la generación de energía en una presa clave debido a la sequía

Teherán, 30 nov (EFE).- Irán ha detenido la producción de electricidad en la presa más grande del país, Karkheh, debido a una marcada disminución del nivel de agua del embalse, en medio de una prolongada sequía y que provoca graves problemas de suministro de agua y electricidad.

«Debido al descenso del nivel del embalse de la presa Karkheh, las unidades de su central eléctrica fueron retiradas del circuito de producción», declaró el sábado Amir Mahmoudi, director de la presa y de su central hidroeléctrica, situada en la suroccidental provincia de Juzestán, según informó la agencia IRNA.

El funcionario explicó que el nivel del embalse ha caído a 180 metros, 40 metros por debajo del nivel operativo natural, y que el volumen de agua almacenada ronda apenas mil millones de metros cúbicos, insuficiente para mantener en funcionamiento las unidades de generación eléctrica.

“La situación es crítica. Desde las inundaciones de 2019 no hemos tenido precipitaciones significativas y el embalse se ha vaciado casi por completo”, señaló Mahmoudi.

La presa Karkheh, una de las represas de tierra más grandes del mundo y la mayor de Irán y Oriente Medio, se construyó sobre el río Karkheh entre 1991 y 2001, y cuenta con tres unidades hidroeléctricas con una capacidad total de 400 megavatios.

La caída del embalse de Karkheh refleja la crisis hídrica que atraviesa el país, que enfrenta su sexto año consecutivo de sequía. Según las autoridades iraníes, los niveles de precipitación han disminuido este año más de un 80 % en todo el país en comparación con el promedio a largo plazo.

Las cinco principales presas que abastecen de agua a Teherán están a menos del 5 % de su capacidad.

Irán enfrentó, además, el verano pasado una persistente escasez de electricidad que obligó a cortes parciales y programados de luz para evitar el colapso de la red eléctrica nacional, con un déficit diario de 20.000 megavatios. EFE

