Irán dice lanzar nuevos bombardeos contra Israel y bases de EE.UU. en Emiratos y Bahrein

2 minutos

Teherán, 16 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) dijo este lunes haber lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU en Emiratos Árabes y Baréin.

Según informó IRGC a través de la agencia FARS, los bombardeos forman parte de la 55 oleada de la llamada «Operación Promesa Verdadera 4», el nombre que da Irán a su respuesta militar a la ofensiva de EE.UU. e Israel lanzada el pasado 28 de febrero contra su territorio.

La IRGC dijo haber lanzado ataques aéreos contra «centros de producción de armamentos aeroespaciales militares» y contra las bases estadounidenses en las bases de Al Zafra en Emiratos Árabes, y las del Jufeir y Cheikh Isa en Bahrein.

La guardia revolucionaria iraní dijo haber usado en sus ataques los misiles hipersónicos «Fatah», «Emad» y «Qadr», además de misiles superpesados y «drones destructivos», junto a misiles de alcance medio y los de propulsión sólida.

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles contra Israel.

Esta oleada incluía un misil de racimo que ha causado al menos una docena de impactos en distintas localidades del área metropolitana de Tel Aviv, dañando viviendas, vehículos e infraestructura pública, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Israel.

Israel anunció por su parte que sus cazas han comenzado este lunes una nueva oleada de ataques «a gran escala» en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz. EFE

jlr-fzb/llb