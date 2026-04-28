Irán dice que el bombardeo contra una escuela en Minab dejó 155 muertos, tras revisar el saldo a la baja

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El bombardeo de una escuela iraní en el primer día de la guerra en Oriente Medio mató a 155 personas, incluyendo 120 niños, según un balance revisado a la baja divulgado el martes por la televisión estatal IRIB.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, había declarado a fines de marzo ante la ONU que «más de 175 estudiantes y profesores» habían sido «masacrados a sangre fría» en el ataque del 28 de febrero.

Pero según el nuevo saldo divulgado por IRIB y otros medios, citando un jerarca del poder judicial iraní, en el bombardeo murieron 115 personas, incluidos «73 niños, 47 niñas, 26 profesores, siete padres».

También fallecieron el conductor de un vehículo escolar y un farmacéutico de la clínica cercana a la escuela de Minab.

El ataque ocurrió en el primer día del ataque israelí y estadounidense contra Irán, que respondió con bombardeos contra Israel y otros países de la región.

El gobierno iraní acusó al ejército estadounidense del ataque, aunque el presidente Donald Trump inicialmente negó cualquier responsabilidad de su país.

Trump posteriormente dijo que se «acomodaría» al resultado de la investigación abierta por el Pentágono.

Según el diario The New York Times, que cita a autoridades estadounidenses y fuentes cercanas a la investigación, el proyectil fue lanzado por el ejército estadounidense y alcanzó la escuela por error.

La AFP determinó que el edificio se ubica cerca de dos sitios controlados por los Guardianes de la Revolución, el poderoso ejército ideológico de Irán.

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