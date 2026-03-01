Irán dice que ha derribado un dron estadounidense

Teherán, 1 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaría iraní derribó este domingo un dron MQ-9 Reaper estadounidense en el sur del país, anunció la agencia Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite.

“La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaría ha derribado un avanzado dron MQ-9 Reaper que pertenece al Ejército de Estados Unidos en el sur del país”, indicó Tasnim.

El derribo de la aeronave estadounidense se produjo gracias al uso de sistemas avanzados de defensa, según la agencia de noticias.

Poco antes, el Ejército iraní había anunciado que ha lanzado un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí.

“Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán bombardearon, con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí“, señala un comunicado de la institución militar.

Tras el ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, Teherán ha lanzado también ataques contra el país hebreo y algunos de los países vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak, provocando daños que aún no han podido ser cuantificados de manera oficial.

Estos ataques también han provocado el cierre del espacio aéreo en esta zona donde se encuentran algunos de los hubs aeroportuarios más importantes del mundo.

Además, han causado al menos un muerto en Emiratos Árabes y daños menores en aeropuertos de Abu Dabi, Dubai y Manama (Baréin), así como daños por la caída de misiles interceptados en zonas urbanas e industriales de Emiratos y Catar, según la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

En Irán, los muertos superan los 200, incluidas niñas de una escuela de primaria, según la Media Luna Roja. Sin embargo, esa cifra lleva horas sin ser actualizada.

De hecho, solo en el mencionado centro escolar, ubicado en Minab (sur del país), el balance de muertos asciende a 148 personas y 95 heridos, según el gobernador de Minab, Muhammad Radmehr. EFE

